Norte-Sul finalmente concluída

Trinta e seis anos após o início das obras da Ferrovia Norte-Sul, a quinta-feira, 25, foi marcada pela conclusão da interligação do último trecho que faltava, entre os municípios de Goianira e Ouro Verde, em Goiás, com pouco mais de 50 quilômetros. Com isso, ficou completa a ligação ferroviária entre o Porto de Itaqui (MA) e o Porto de Santos (SP), passando por Goiás, melhorando a logística de distribuição do estado.

O novo trecho da ferrovia deve transportar cargas industriais de maior valor agregado, que serão transportadas entre os municípios de Anápolis e Sumaré (SP), com redução no valor do frete. Ele também consolida Anápolis como importante hub logístico do estado. É lá que está o porto seco e também o Distrito Agroindustrial (Daia). A região é cortada por importantes rodovias e, além da Norte-Sul, tem ainda um ramal da Ferrovia Centro-Atlântica.

De acordo com a Rumo Logística, que administra esse trecho da Ferrovia Norte-Sul, em junho ela estará operando totalmente. Para isso, novos terminais de cargas serão construídos entre Anápolis e Porto Nacional (TO), em parceria com a iniciativa privada. Eles servirão para o escoamento de produtos diversos, como grãos, minérios, combustíveis e fertilizantes, em um futuro próximo. A Rumo informa investimento de R$ 4 bilhões para ativar a ferrovia, em obras de infraestrutura, terminais e material rodante. A extensão entre Porto Nacional e Estrela D’Oeste (SP) é de 1,5 mil quilômetros.