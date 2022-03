Nova proposta ao piso dos professores será enviada à Câmara

Em meio a greve dos professores da rede municipal, que não aceitaram o reajuste de 7,5% proposto pelo Paço Municipal e exigem o reajuste nacional de 33,32%, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), decide enviar à Câmara de Goiânia uma proposta melhorada do piso. Envio será realizado na segunda-feira, 28, após reunião com categorias que ocorrerá no Paço Municipal, nesta sexta.

Data-base e planos de carreira

Além da nova proposta de reajuste aos professores, o prefeito Rogério Cruz irá enviar à Casa Legislativa a data-base, que vem sendo cobrada desde há algum tempo por parlamentares e servidores, e planos de carreiras de determinadas categorias.

Segundo a proposta, entre as carreiras especificadas, estão a dos procuradores, guardas-civis e operacionais, agentes de combate à endemia e motoristas.

Da mesma forma, Cruz planeja criar um vale alimentação destinado a todos os servidores municipais que possuam carga horária equivalente a oito horas por dia.