Novos diretores da Assembleia Legislativa serão empossados nesta sexta-feira

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto (UB), abriu neste momento a solenidade de posse dos novos diretores da Casa para a gestão 2023/2025. O evento ocorre no plenário Iris Rezende Machado.

Em discurso, o governador Ronaldo Caiado (UB) disse que os novos diretores da Casa para a gestão 2023/2025 serão essenciais para o bom trabalho técnico dos deputados, chegando a todos os municípios de Goiás. “Temos também ex-prefeitos e políticos experientes que sabem que as ações e leis aqui aprovadas devem chegar a todos, atingindo também a área social e promovendo o bem estar do goiano”, afirmou.

Caiado disse também que sempre teve o apoio do Poder Legislativo e agradece por isso. “Bruno Peixoto, nesses quatro anos como líder de governo, ajudou demais o Estado e mostrou que se governa com diálogo”, afirmou. “Tivemos governabilidade, aprendi muito cedo que só se governa em conjunto, ninguém governa isoladamente”, completou. “O gesto hoje da Assembleia Legislativa é grande, faço questão aqui de agradecer a vocês”, afirmou.

“Estamos discutindo uma reposição de perdas dos Estados e por isso faço esse discurso célere, precisamos debater esses valores e também o Diferencial de Alíquota (Difal), além da tarifa de distribuição e transmissão de energia elétrica que, sozinha, desfalca Goiás em mais de R$ 1 bilhão”, ressaltou o governador.

“Se sou governador e tenho que apresentar um Plano Plurianual (PPA) para os próximos quatro anos, vou apresentar um PPA com 8 bilhões a menos? Ora, no momento em que é feito este corte fica difícil fazer uma previsão orçamentária, se somarmos rapidamente mais de R$ 5 bilhões de ICMS, R$ 1 bilhão e pouco de energia elétrica e mais R$ 1 bilhão e pouco de Difal dá um total de quase R$ 8 bilhões, sendo que 25% são repassados aos municípios, que precisam arcar com despesas obrigatórias”, apontou.

“Minha preocupação não é só comigo, é com todos os Poderes e entes federativos, precisamos garantir um orçamento compatível, não é justo fazer um orçamento de R$ 45 bilhões e no fim só ter R$ 37 bilhões, é preciso garantir o duodécimo, entre outras obrigações”, completou. O governador também detalhou como será feita a construção do Hospital do Câncer em Goiânia nos moldes do que já existe em Barretos, agradecendo o repasse de R$ 1 milhão feito pela Assembleia Legislativa de Goiás.