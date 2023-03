“O objetivo do prefeito é trazer modernidade para a gestão”

Coordenador do Avança Canedo, o programa que leva os serviços da prefeitura aos bairros da cidade, Sidney Pires ressalta que a marca da administração do prefeito Fernando Pellozo é o avanço tecnológico visando a continuidade da gestão. A cidade vizinha à capital tem avançado também em infraestrutura, tendo conseguido reduzir em 70% o problema do desabastecimento de água e começado a implantar o sistema de esgoto na cidade. Segundo ele, o grande número de condomínios fechados que Senador Canedo vem conquistando é benéfico para a cidade, uma vez que os empreendimentos atraem empresas e serviços. Com o objetivo de diversificar a receita de impostos, predominantemente oriunda da distribuição de petróleo, a prefeitura investiu em um polo empresarial que ainda está recebendo propostas de empresas.

TRIBUNA DO PLANALTO – Este fim de semana aconteceu a segunda edição do Avança Canedo. Qual a avaliação que o senhor faz do programa? Como foi a participação da população nas primeiras edições?

SIDNEY PIRES – A primeira edição foi um sucesso! Teve uma participação gigantesca da população, todos os serviços que oferecemos foram zerados, não tivemos nenhum serviço sem procura, todos tiveram procura; tivemos uma participação muito grande de todas as faixas etárias, desde crianças, porque tivemos serviços voltados para as crianças, também de jovens, adultos e idosos. Procuramos oferecer uma situação bem dinâmica, não só o serviço de emissão de RG, de Defensoria Pública e demais serviços que a prefeitura entrega. Trouxemos também cultura e lazer, e é isso que estamos procurando trazer para todos. Por isso estamos vendo o envolvimento de toda população.

Foram feitos quantos atendimento na primeira edição e qual o número de participantes?

Cerca de três mil pessoas na primeira. É interessante que todos saibam que o Avança Canedo tem muitos serviços e não é só os serviços que a prefeitura oferece em relação à burocracia, mas isso também, porque é muito útil para o nosso dia a dia.

Quantas edições serão realizadas?

A pretensão é que tenham dez edições. Pode ser que aconteçam mais, mas a ideia é realizar dez edições.

A cada edição serão oferecidos novos serviços ou o será mantido sempre o mesmo padrão?

Na segunda edição tivemos a Feira das Mulheres Empreendedoras e um show com o propósito de fomentar o comércio local através da cultura. A feira das mulheres empreendedoras é realizada pelas mulheres da região que comercializam vários produtos, artesanato, alimentação, e muitas outras coisas. Essa foi a novidade do Avança Canedo realizado na Vila Galvão que deve se repetir nas próximas edições e pode ser que tenhamos outras novidades também.

O prefeito Fernando Pellozo está contando com a participação do governador Ronaldo Caiado na terceira edição. Há alguma parceria com o governo do Estado no Avanca Canedo?

Desde a primeira edição temos tido a parceria com o governo estadual. Temos parceria com a Polícia Civil, com o Hemocentro, com a Defensoria Pública, que são estaduais. Para a terceira edição, o governo estadual vai trazer praticamente todos os seus serviços. A grande diferença será essa: o Estado vai trazer o mutirão e será uma somatória do Avança Canedo com o mutirão do governador Ronaldo Caiado.

O governador já confirmou presença na terceira edição?

Sim, ele já confirmou presença na terceira edição, que será em abril.

O programa também tem parceria com a Câmara Municipal. Qual o papel dos vereadores no mutirão?

O papel dos vereadores é o de sempre, fazer a representação da população. Enquanto os vereadores estão participando do mutirão, eles estão trazendo também as demandas da população. Às vezes tem alguma região em que o vereador mora ou tem mais conhecimento e ele sabe alguma coisa que está acontecendo ali e a prefeitura ainda não tomou conhecimento. Ele, então, nos informa. O mutirão acontece no sábado e no domingo, mas começa mesmo na segunda-feira, quando as equipes da Secretaria de Infraestrutura vão para o bairro e já começam a tapar buraco, trocar lâmpada, recolher entulho e a realizar uma gama de serviços. Pode ser que uma região ou outra, uma parte do bairro, uma parte da região fique desatendida. Por isso, é muito importante o papel dos vereadores, que trazem informações para a gente sobre alguma rua que ficou sem o serviço e nós continuamos fazendo esse serviço no sábado e no domingo também.

Essa parceria com os vereadores é reflexo do relacionamento que o prefeito vem tendo com a Câmara Municipal neste momento?

Isso, a relação com os vereadores hoje é bastante pacífica, inclusive para conseguirmos avançar. Hoje a cidade está avançando bastante graças a essa relação.

Senador Canedo é uma cidade que cresce e cresceu muito nos últimos tempos. Acredito que haja muitos bairros novos. Como está a infraestrutura de asfalto, abastecimento de água e iluminação na cidade?

Em relação ao asfalto, estamos sofrendo agora por causa das chuvas e por isso ainda se encontram buracos nas ruas, mas no período da seca, da estiagem quase não temos essa dificuldade. Temos um canal de tapa-buracos que a população, mesmo em tempo de chuva, pode acionar e solicitar o serviço. Mas aqui em Senador Canedo quase não há buracos no asfalto. Em relação à iluminação, a região da Vila Galvão, por exemplo, é toda iluminada com lâmpadas de LED. Em relação ao abastecimento de água, nós conseguimos reduzir praticamente em 70% a falta de água em Senador Canedo; antigamente não tínhamos esgoto, a região da Vila Galvão será a primeira da cidade a ter esgoto. Tudo está sendo construído, é um processo que não é tão rápido, não é de um dia para o outro. O prefeito está fazendo um trabalho bem bacana e bem interessante e está conseguindo trazer todos esses avanços de forma rápida, com muita seriedade e responsabilidade porque não se pode tratar o dinheiro público impensadamente. A água já não é um problema; em relação ao esgoto, que Senador Canedo não tinha, já está sendo construído e a Vila Galvão será a primeira região a ser beneficiada com esgoto.

O problema do desabastecimento de água, bem recorrente em Senador Canedo, a população não tem mais?

Não tem.

Parte da população de Senador Canedo trabalha e estuda em Goiânia e depende de transporte público. O que a prefeitura tem feito para melhorar a qualidade do transporte público?

Senador Canedo está praticamente encostada em Goiânia e hoje o acesso à capital está muito mais fácil. Desde 2021 que temos linhas de ônibus que saem de Senador Canedo e vão direto para o Shopping Flamboyant; que vão direto para Caldazinha e Bonfinópolis; para a região do Jardim Novo Mundo e do Centro. Temos ônibus que vão para várias regiões. Antes não tinha essa descentralização do transporte. A pessoa pegava o ônibus aqui e ia para o Terminal do Novo Mundo, onde tinha que se virar para pegar um transporte ali. Hoje, não. Hoje, já há a possibilidade de pegar um transporte aqui, e quando eu digo aqui, não é no terminal. Temos ônibus alimentadores que param nas regiões. Por exemplo, temos ônibus que vai da região do Monte Azul direto para o Shopping Flamboyant; da Vila Galvão direto para a Praça da Bíblia. Estamos tendo essas facilidades. Antes, o ônibus saía do terminal de Senador Canedo e ia para o Terminal Novo Mundo. Hoje, na região do morador ele já consegue ir direto para muitas regiões de Goiânia, não vou dizer que são para todas, mas para muitas já vai. Temos uma linha que vai direto para o terminal da Praça da Bíblia. Então, hoje é bem mais fácil do que antigamente e o acesso da população que trabalha ou estuda em Goiânia está bem mais facilitado.

Temos percebido um crescimento muito grande dos condomínios fechados em Senador Canedo. Esse movimento não reforça a ideia de que Senador Canedo se mantém como uma cidade-dormitório?

Não, pelo contrário. Na verdade essa grande gama de condomínios vindo para cá traz mais receita, e trazendo mais receita para o município traz a possibilidade de mais avanço, mais construções, mais obras e melhorias. Não enxergamos dessa forma. E o que percebemos é que quando esses condomínios vêm, outras coisas vêm junto, outras empresas, outros comércios. Em todas as cidades, o que se percebe, é que os condomínios horizontais levam o avanço junto com eles. Por isso vemos a vinda dos condomínios apenas como vantagem. Senador Canedo já, há algum tempo, não é mais cidade-dormitório. Hoje, consegue-se fazer absolutamente tudo em Senador Canedo, sem ter que sair e ir para Goiânia resolver alguma coisa. Hoje, há mais de quatro agências bancárias aqui, o que não tinha antigamente; é uma cidade onde se resolve tudo; pode-se viver e trabalhar aqui com tranquilidade, e com lazer inclusive, que também não tínhamos.

A receita de Senador Canedo se concentrou na arrecadação oriunda do ICMS do petróleo. Esse crescimento que o senhor cita diversificou a fonte de receita do município?

Ainda temos uma receita muito forte vinda petróleo, continua sendo a nossa maior fonte de receita. Inclusive, nossa receita caiu bastante por conta da queda de ICMS do combustível. Temos procurado buscar outras receitas, o prefeito tem se empenhado bastante para trazer outras empresas, inclusive está tentando trazer o Porto Seco para Senador Canedo, além de outras fontes de receitas. Mas o setor de petróleo é muito forte, o que é muito bom também.

Para atrair empresas, o município lançou o polo empresarial? O espaço já foi todo concedido?

Não, as empresas ainda podem procurar a Secretaria de Planejamento Urbano para fazer propostas para se instalarem em Senador Canedo. Estamos abertos a propostas.

O polo empresarial já está em funcionamento? O município tem interesse em algum setor específico?

Não há esse limite e já há várias grandes empresas instaladas aqui em Senador Canedo e ainda podemos receber outras empresas.

Qual a principal marca que o prefeito busca dar à sua administração?

O objetivo do prefeito é trazer modernidade para a gestão. Estamos implantando avanços tecnológicos com o objetivo de modernizar a gestão. Passamos muito tempo em Senador Canedo em que toda administração era movida com papel. E quando falamos em modernização não é no sentido de ficar chique, mas para economizar, trazer sustentabilidade e também a continuidade do serviço. Eu não sei se você já acompanhou, mas em outras gestões, quando há troca do prefeito e outra gestão assume, assim como assumimos em 2021, todos os documentos somem. A gestão que saiu sumiu com tudo. Temos a intenção de acabar com isso, para que haja a continuidade do serviço. Muitas coisas já foram feitas, foram institucionalizadas todas as formas de comunicação, que hoje são feitas somente por e-mails institucionais e apenas pelos secretários. Antes, eram feitas comunicações que os secretários não tinham noção, trocavam o servidor e aquele serviço perdia a continuidade porque o servidor saiu. E não pode ser assim porque o serviço público precisa ter continuidade, e para ter continuidade precisa do registro de serviço. A ideia do prefeito é atingir o princípio da continuidade do serviço público e também trazer modernidade para gestão para conseguir entregar um serviço de eficiência para a população.