Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás se apresenta na Alemanha

Em comemoração aos 20 anos de fundação, a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG), projeto mantido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), realiza o concerto de lançamento da turnê Brasil-Alemanha neste domingo, 29, às 11h, na Escola do Futuro em Artes Basileu França. A entrada é gratuita. Depois da apresentação na capital, o grupo segue para a Europa, onde tem quatro espetáculos agendados, entre os dias 3 e 10 de junho, nas cidades de Berlim e Potsdam.

A regência dos concertos será do maestro titular e diretor artístico da OSJG, Eliel Ferreira. No repertório, obras de compositores latino-americanos como Heitor Villa-Lobos, Astor Piazzolla, Camargo Guarnieri, Arturo Márquez, Ary Barroso e Zequinha de Abreu. Para esta turnê, o grupo contará com um ex-integrante que possui carreira internacional como solista, o violista Natanael Ferreira.

Em solo alemão, o primeiro concerto será na Kammermusiksaal, da Berlin Philharmonie, em 3 de junho, às 20h. Na sequência, o grupo estará na Friedenskirche, em Potsdam-Sanssouci, no dia 5, às 17h. Já no dia 8 de junho, às 19h, a apresentação está marcada na Zwinglikirche, em Berlim-Friedrichshain. Concluindo a turnê, a orquestra se apresentará na Embaixada do Brasil em Berlim, em 10 de junho, às 20h.

História

Ao longo das últimas duas décadas, a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás já realizou turnês nacionais e internacionais, incluindo a própria Alemanha, além de Espanha, Venezuela e China. Com objetivo principal de formar jovens músicos para atuar profissionalmente em orquestras do Brasil e do exterior, o projeto se firmou como uma das iniciativas socioeducacionais mais importantes do País.

Em média, a OSJG realiza cerca de 30 concertos anuais em Goiânia e na região metropolitana. Atua também em espetáculos diversos produzidos pela Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG) em Artes Basileu França, unidade vinculada à Sedi, tais como ópera, musical e balé, além de buscar a democratização do acesso à música de concerto por meio da formação de plateia.

O projeto como um todo contempla, além da orquestra principal, a Banda Sinfônica Jovem de Goiás, o Coro Sinfônico Jovem de Goiás, a Orquestra Jovem Pedro Ludovico Teixeira, a Orquestra Infantil Mozart e a Big Band Basileu França, totalizando cerca de 300 alunos.

A realização da turnê Brasil-Alemanha é patrocinada pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação; Universidade Federal de Goiás (UFG) e EFG em Artes Basileu França, com apoio do Instituto Música e Cidadania.