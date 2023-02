Parque Beija-Flor ganha primeiro pet place 100% reciclável

A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), entregou o primeiro pet place com materiais totalmente reciclados, no Parque Beija Flor, Setor Jaó. O modelo foi produzido pela Garagem Operacional da Amma e será ampliado para outros parques da capital. O Parque Beija-Flor também foi contemplado com a reforma do playground.

Esse foi o nono pet place entregue pela prefeitura. As estruturas estão instaladas nos parques Leolídio di Ramos Caiado, Flamboyant, Vaca Brava, Cascavel, Carmo Bernardes e Sabiá.

Durante a entrega do pet place do Parque Beija-Flor, o prefeito de Goiânia Rogério Cruz (Republicanos) determinou que todas as praças e parques que forem construídos na capital já sejam contemplados com os espaços de convivência para os animais. “Isso é investir em qualidade de vida, especialmente dos animais. Parabenizo a Amma pelo esforço e dedicação à nossa cidade”, disse.

O presidente da Amma, Luan Alves, contou como o modelo foi pensado e produzido pela Garagem Operacional. “Foram instaladas outras estruturas anteriormente, compradas pela administração pública. Estudamos implantar esse modelo justamente para produzir de uma forma mais eficiente, com amplas dimensões e completo para as necessidades de todos os pets”, explicou.

Bem-estar animal

A Prefeitura de Goiânia também realiza a ampliação do Centro de Saúde e Bem-Estar Animal, localizado no Jardim Balneário Meia Ponte, que passará a realizar pequenas cirurgias e castração em animais de famílias de baixa renda, ainda neste ano. As obras já estão avançadas.

O projeto da Amma é tornar a unidade referência, e, posteriormente, implantar outras unidades completas pela cidade para regionalizar o serviço. O espaço contará com duas salas de cirurgia, salas de recuperação, escovação, triagem e ambiente de expurgo, utilizado para descarte de resíduos hospitalares. A unidade terá, ainda, o arsenal terapêutico, ambiente utilizado para guardar medicamentos.

A Amma também fabrica e instala comedouros em parques, onde a população pode colocar água e ração para cães e gatos em situação de rua. Os comedouros já são encontrados nos Parques Cascavel, Flamboyant, Leolídio di Ramos Caiado, Lago das Rosas, Linear Macambira Anicuns, Atheneu Carmo Bernardes, além do Bosque dos Buritis, Jardim Botânico, Núcleo Socioambiental do Puama, na entrada da própria sede da Amma e outros espaços públicos da capital.

Participaram da inauguração os vereadores Luciula do Recanto, Cabo Senna e Edgar Duarte, secretários da administração municipal, moradores da região e lideranças.