Partida solidária: Futebol entre políticos e padres arrecada alimentos para doação em Aparecida

Da redação

A Prefeitura de Aparecida por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, realizou na noite desta segunda-feira, 2, uma partida de futebol beneficente entre líderes religiosos da igreja católica e lideranças políticas do município. O objetivo do evento visou a solidariedade com a arrecadação de alimentos para doação às famílias em situação de vulnerabilidade social. Além disso, a partida solidária também faz parte das comemorações do Centenário de Aparecida.

O prefeito Vilmar Mariano, participou da partida, compondo o time de líderes políticos. “Essa partida significa a confraternização e a união. Aqui já estamos todos em clima da festa do Centenário de Aparecida”, destacou o gestor. O vereador Isaac Martins também participou da ação solidária jogando pelo time das autoridades políticas. “Hoje é um jogo festivo em comemoração aos 100 anos de Aparecida, além de ser um momento de diversão entre amigos”, pontuou.

De acordo com o secretário de esportes, Gerfeson Aragão, os alimentos arrecadados serão distribuídos às famílias pela Secretaria de Assistência Social em parceria com a Igreja Católica. “O maior objetivo do evento é a arrecadação de alimentos e mostrar que todos têm de falar a mesma língua do bem”, explicou.

Ao final do jogo, o time dos vereadores garantiu a vitória contra o time dos padres com o placar de 3 a 2.

100 anos da Paróquia e Santuário Nossa Senhora Aparecida

Aparecida de Goiânia surgiu da fé das pessoas e de seus pioneiros que doaram terras para a construção da igreja e posteriormente iniciaram a construção de um vilarejo próximo. Em 11 de maio de 1922 foi realizada a primeira missa campal, no local onde hoje está fincada a cruz de Aroeira e construiu-se a Igreja Matriz de Aparecida. Foi este ponto que surgiu o município que hoje abriga mais de 600 mil habitantes.

Como tradição em todos os aniversários da cidade, a igreja da Praça Matriz, localizada no Centro de Aparecida de Goiânia, realizará uma missa para os fiéis, presidida pelo arcebispo Dom João Justino. A celebração religiosa ocorrerá no dia 11 de maio, às 19 h.