Pesquisa de Páscoa do Procon Anápolis identifica variação de 60% em barras de chocolate

As barras de chocolate sempre foram uma opção mais econômica para substituir os famosos ovos no período da Páscoa. Isso porque o item geralmente é vendido, nesse período, a um valor mais em conta para o bolso dos consumidores. Porém, nesse ano, de acordo com a pesquisa do Procon Anápolis, o produto foi o que mais sofreu oscilação no preço. As barras de chocolate que tiveram maior variação, atingindo 60% de diferença de preço, foram: Garoto (80g), Garoto castanha de caju (80g), Garoto Crocante – Negresco (80g) e Hersheys branco (92g) – esta última oscilando entre R$ 5,29 e R$ 8,49.

Mesmo com variação de preço menor que a das barras, o valor dos ovos de páscoa de marcas tradicionais pode surpreender o consumidor quanto à economia feita quando se pesquisa o mesmo produto em diferentes estabelecimentos. O maior registrado foi o Ouro Branco (359g), com preços entre R$ 57,90 e R$ 79,99 e oscilação de 38%. Já a menor variação foi do ovo Nestlé Galak (185g), custando de R$ 44,99 até R$ 47,79 (6%).

Em lojas específicas para comércio de chocolate e seus derivados, o menor preço encontrado foi de R$ 23,90 no Ovo Cs Cacau Mágia (80g) e o mais alto foi o Língua de Gato Trufado (380g) ou o NHÁ Benta (400g) por R$ 144,90. Inéditos na pesquisa foram os ovos de colher. Os menores preços podem ser adquiridos por R$ 20 no Ovo Leite Ninho e o Ovo Limão e os maiores por R$ 144,90 na Língua de Gato Duo Corte e no Ovo Repleto 4 Clássicos.

“Foram incluídos esse ano os ovos de páscoa gourmet, que têm sido uma alternativa buscada pelas famílias diante, muitas vezes, do alto custo dos ovos industrializados de marcas famosas. Desta forma, o Procon esteve em vários estabelecimentos realizando as pesquisas e buscando oferecer para a população anapolina mais informação sobre os valores desses produtos, mostrando a qualidade e ainda a economicidade que podem ter quando são observados os critérios de compra dentro desses estabelecimentos que oferecem os melhores preços”, disse o diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco.

O Procon Anápolis alerta os consumidores para lerem cuidadosamente o rótulo, atentando para a data de validade, peso líquido e composição antes de comprar o ovo de páscoa. Além disso, as pessoas devem verificar nos ovos que contêm brinquedos, a faixa etária, identificação do fabricante, CNPJ, selo de segurança do Inmetro, identificando que o produto foi fabricado e comercializado de acordo com as normas técnicas.

Foram pesquisados ao todo 68 itens entre os dias 21 e 27 de março em 11 estabelecimentos de diversas regiões do município de Anápolis. Para conferir o relatório completo acesse https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.