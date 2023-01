PMs de Goiás se apresentam à Força Nacional, em Brasília

Trinta policiais militares de Goiás se apresentaram nesta quarta-feira, 11, ao comando da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), em Brasília. O envio do efetivo foi autorizado pelo governador Ronaldo Caiado, imediatamente ao pedido de apoio feito pelo governo federal, e atende à portaria 274, publicada na última segunda-feira, 09, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com objetivo de garantir a ordem pública na capital federal, após a explosão de violência e vandalismo registrada no final de semana, quando manifestantes atacaram as sedes dos Três Poderes.

Conforme o documento, também foi autorizada a mobilização, até o dia 31 de janeiro, das polícias do Ceará, Bahia, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão e Rio Grande do Sul. As atividades a serem exercidas pela equipe goiana serão definidas a critério do comando da Força Nacional e, por questões de segurança, a Polícia Militar não fará, neste momento, a divulgação de patentes e batalhões dos quais os policiais são oriundos.

Segundo o governador Ronaldo Caiado (UB), que já havia se colocado à disposição do governo federal antes mesmo da publicação da portaria, o Estado vai colaborar com a União pelo tempo que for necessário. “Tem havido uma parceria completa na defesa da democracia. É uma discussão suprapartidária. Quando recebi o telefonema do ministro [Alexandre Padilha, Relações Institucionais] solicitando apoio do Governo de Goiás, imediatamente nossas forças foram colocadas de prontidão”, afirmou o Chefe do Executivo.

Rodovias monitoradas

A Secretaria de Segurança Pública segue monitorando as rodovias que dão acesso ao Distrito Federal, com apoio da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). “Tivemos informação de que poderia haver bloqueio na divisa entre Goiás e Minas Gerais, na cidade de Itumbiara; no trajeto entre as cidades de Anápolis e Brasília; e em um terceiro ponto. Mas até o momento nós não tivemos nenhuma confirmação e está tudo fluindo normalmente. Nós não temos bloqueio em nenhuma rodovia do estado de Goiás e todos os acampamentos foram desativados”, complementou o governador Caiado.

Ônibus apreendidos

Também nesta quarta-feira a Polícia Civil efetuou a apreensão de seis ônibus usados no transporte de passageiros para Brasília no último domingo. Um comboio vai levar os veículos apreendidos, nesta tarde, para o depósito da Receita Federal, em Goiânia. A Polícia Civil vai lavrar os autos de apreensão dos veículos e fará a oitiva dos motoristas e proprietários dos veículos já identificados, seguindo orientação da decisão judicial do Supremo Tribunal Federal (STF).