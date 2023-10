Prefeito nomeia novo secretário de Relações Institucionais

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, nomeou o novo titular para a Secretaria de Relações Institucionais (SRI). Paulo Marcos Borges dos Santos, mais conhecido como Paulo Apolo, assume o cargo em substituição a Diorgenes Custódio de Oliveira, que ocupava o cargo interinamente. A nomeação foi oficializada por meio da edição do Diário Oficial do Município (DOM) publicada nesta sexta-feira, 6.

Paulo Apolo, que já foi prefeito da cidade de Itatinga, em São Paulo, traz consigo uma experiência administrativa. Durante seu mandato na cidade paulista, ele realizou a regulamentação do município, promoveu a construção de conjuntos habitacionais, distritos industriais e um Centro Administrativo. Implementou, conforme ele, melhorias na educação de Itatinga, que resultou no aumento da classificação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), além de ter criado a Guarda Civil Municipal (GCM) na cidade.

Sua missão em Goiânia será focada no desenvolvimento socioeconômico da Capital, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo prefeito Rogério Cruz. Paulo Apolo planeja trabalhar de maneira integrada para atrair investimentos, a fim de concretizar as propostas apresentadas no Plano de Governo da atual gestão municipal.

Dentre suas metas, está a estruturação e consolidação do Escritório de Representação de Goiânia na Capital Federal. Esse projeto visa agilizar e otimizar resoluções e tratativas necessárias para a viabilização de projetos, seguindo as normas legais e federais vigentes.

Paulo Apolo também se compromete a otimizar encaminhamentos, agendas e acompanhar demandas junto aos parlamentares goianos no Congresso Nacional. Além disso, ele pretende manter diálogo com diversos Ministérios, entre eles os das Relações Institucionais, Indústria e Comércio, Trabalho e Emprego, Fazenda e Micro e Pequena Empresa, bem como a Vice-Presidência da República.