Prefeitura de Caldas Novas anuncia reajuste anual de 5,77% para os servidores municipais

O prefeito de Caldas Novas, Kleber Marra (Republicanos), anunciou, nesta segunda-feira, 6, a revisão geral anual e o reajuste do salário base da remuneração dos servidores e agentes públicos dos Poderes Executivo e Legislativo, autarquias e fundações públicas. De acordo com o gestor, a correção será de 5,77%, que será paga de forma retroativa referente ao mês de fevereiro e a diferença dos meses de março e abril, em 6 parcelas.



“A nossa gestão sempre foi pautada pelo diálogo e pelo respeito, por isso, recebi hoje em nosso gabinete, servidores públicos municipais de carreira e de várias categorias. Agora, sigo confiante, esperando um posicionamento do Governo Federal, para que seja solucionada também, a questão dos nossos magistérios, os professores”, disse Kleber Marra.



O projeto de lei que será enviado à Câmara Municipal, em regime de urgência, reajusta também a base inicial de todos os servidores para o valor de R$ 1.302 mil, tendo como parâmetro o salário mínimo estabelecido pelo governo federal. “Infelizmente, muitos colaboradores ganhavam menos que 1 salário mínimo. Teve pai de família que após longos 30 dias de trabalho, ganhava apenas R$ 800. É desumano o que era feito, e agora, com a aprovação deste projeto, o salário-base desses trabalhadores será reajustado de acordo com o salário mínimo nacional”, destacou o prefeito.