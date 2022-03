Prefeitura de Goiânia investe 20,92% de recursos próprios na saúde, em 2021, índice acima do previsto em lei (15%) 

A Prefeitura de Goiânia aplicou, de janeiro a dezembro de 2021, 20,92% de recursos próprios em saúde, índice acima dos 15% previstos na LC 141/2012 e superior aos 19,46% destinados em 2020. Os dados constam na prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e apresentada pelo secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, na tarde desta quarta-feira (23), na Câmara Municipal.

No período, foram realizados 6.795.248 procedimentos na Atenção Básica, a maioria de promoção e prevenção em saúde. Na urgência, foram 433.577 procedimentos ambulatoriais e hospitalares. No mesmo espaço de tempo, a prefeitura realizou 434 auditorias e 94,5% tiveram como demandantes os prestadores de serviços de saúde.

Segundo o secretário de Saúde, Durval Pedroso, “por meio das auditorias acompanhamos de perto o serviço prestado aos usuários do SUS, pois são o olhar do poder público na aplicação dos recursos pagos pelo contribuinte”.

“Ao investirmos mais de 20% de tudo que o município arrecada nesta área, cuidamos de quem mora aqui”, afirma prefeito Rogério Cruz. “Prometemos que essa pasta seria prioritária em nosso governo, e estamos cumprindo. Podem ter certeza, ainda faremos muito pela melhoria do atendimento prestado pelo SUS à nossa população”, destaca.

Ainda de janeiro a dezembro, foram realizados 32.207 atendimentos e acompanhamentos psicossociais, além de 6.479 tratamentos de transtornos mentais e comportamentais. Um total de 137 mil pessoas foram internadas pelo SUS na capital, sendo 73.568 de residentes e 63.612 pessoas de outros municípios. Só em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), foram 18.679 internações, sendo 9.500 de Goiânia e 9.179 de outras localidades.

As internações em UTI por Covid-19 chegaram a 6.796, compreendendo 4.622 moradores de Goiânia e 2.174 de outros municípios. Também no que concerne ao atendimento hospitalar na pandemia, o número de leitos de Covid-19 junto aos prestadores credenciados, conveniados e unidade própria chegou a 622 em 2021, entre 327 leitos de UTI adulto e 295 enfermarias.

Dentre as ações de enfrentamento ao novo Coronavírus destacam-se ainda a aplicação de 2.415.425 doses de vacinas contra a Covid-19 e os 217.350 testes de antígeno realizados na população em geral. Ainda, a Central Humanizada de Orientações sobre o Coronavírus, que atendeu 202.160 ligações telefônicas, além de registrar 95.778 mensagens respondidas, 112.521 ligações para telemonitoramento de pessoas com sintomas da Covid-19 e 49.899 pacientes monitorados.

Durval Pedroso lembrou que a população teve acesso a testes diários “como forma de monitoramento da circulação do vírus”. O titular da Saúde municipal frisou a ampliação dos pontos de vacinação para 72 postos de vacinação, “além do Projeto VacinAção, que possibilitou a aplicação de mais de 55 mil doses nas vans que levam as vacinas aos locais de maior movimentação de pessoas, além da ação nas escolas”.

O secretário ainda destacou a inauguração de duas Unidades de Saúde da Família (USF), a do Alto do Vale e a do São Carlos, bem como do Centro de Especialidades Pediátricas (Ciped). “Neste ano, entregamos a USF Riviera e aumentaremos a rede de assistência ao usuário do SUS em Goiânia. A intenção é construir 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das quais quatro serão iniciadas em breve”.