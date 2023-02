Prefeitura planta 302 mudas de roseiras nas muretas do Parque Lago das Rosas

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), realizou, nesta quarta-feira, 08, plantio de 302 mudas de roseiras de cores variadas nas muretas do Parque Lago das Rosas. Objetivo é tornar o espaço, que tem as muretas e o trampolim tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), mais atrativo para os visitantes.

“Esse importante cartão-postal da cidade é cuidado pela Amma, com muita dedicação por parte dos servidores. E contamos com a população para preservar as roseiras”, afirma o presidente da Amma, Luan Alves.

Além das muretas, a Prefeitura de Goiânia também fará o plantio de outras 65 mudas de rosas em canteiros do Parque Lago das Rosas. “Fazemos jus ao nome do parque, tornando o espaço florido e bem cuidado”, detalha o presidente.

Em anos anteriores, como em 2015 e 2019, a Prefeitura de Goiânia chegou a plantar outras flores nas muretas, mas elas foram furtadas. A Amma alerta que quem comete o crime de depredação do patrimônio público pode ser multado e até ficar preso por seis meses.

“Por isso, é tão importante que a população ajude a cuidar desses espaços públicos com consciência e zelo. Esse é um espaço comum a todos da cidade”, reforça Luan.

O Parque Lago das Rosas foi criado em 1941 com o objetivo de proporcionar lazer à população de Goiânia, que, à época, possuía quase 40 mil habitantes.