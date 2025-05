Prefeitura realiza 2ª edição do Mutirão do Cadastro Único em Aparecida

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Assistência Social, realiza, entre os dias 26 e 30 de maio, a segunda edição do Mutirão do Cadastro Único. A ação será no Centro Cultural José Barroso, no Setor Garavelo Residencial, com atendimento gratuito das 8h às 17h, sem interrupção para almoço.

O mutirão tem como objetivo ampliar o acesso da população a programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, ao facilitar o cadastramento e a atualização dos dados no sistema, evitando a perda dos benefícios.

As equipes da Secretaria realizarão nos cinco dias novos cadastros, alterações de dados, inclusão ou exclusão de membros da família e emissão de comprovantes. A expectativa é atender milhares de famílias diariamente, assim como ocorreu na primeira edição, realizada em abril.

Documentos necessários para o atendimento:

(Levar os documentos de todos os membros da família)

RG e CPF

Comprovante de endereço atualizado

Declaração escolar (para crianças e adolescentes)

Comprovante de renda, se houver

Atendimentos disponíveis:

Novo cadastro no CadÚnico

Atualização de dados cadastrais

Inclusão ou exclusão de membros da família

Alteração de endereço ou renda

Emissão de comprovantes

Encaminhamento para programas sociais como o Bolsa Família

Leia também: Câmara de Aparecida de Goiânia aprova novo Código Sanitário