Primeira obra do Anápolis Investe é entregue

Moradores do bairro Santos Dumont receberam, nesta quarta-feira, 1º, a primeira obra do Anápolis Investe, a Unidade de Saúde Dr. Iran Célio José Rodrigues. Inicialmente, o local vai atender mais de quatro mil moradores da região que compreende ainda os bairros Monte Sinai, Jardim Peixoto e Jardim Promissão. O espaço vai funcionar das 7h às 17h, com uma equipe de Saúde da Família composta por médico, cirurgião dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal e agentes comunitários de saúde, além de equipe multiprofissional.

“Essa unidade poderia ser uma UPA. O tamanho e a estrutura nos dão possibilidade de ampliar os atendimentos posteriormente. E mais uma vez somos referência na saúde. Cidades como Campina Grande, na Paraíba, já entraram em contato conosco pedindo o modelo da unidade. Assim como ZAP da Saúde, UPA Pediátrica e unidades em horário estendido, Anápolis segue sendo exemplo para todo o País”, destacou o prefeito Roberto Naves.

A primeira-dama de Anápolis e deputada estadual, Vivian Naves, também falou sobre a necessidade de investimentos na região. “Estamos atentos às demandas da cidade e, olhando essa obra, podemos confirmar que a gestão atual está firme no seu propósito que é cuidar das pessoas”, relatou. Ela, como o prefeito Roberto Naves, fizeram um agradecimento especial ao deputado estadual Amilton Filho, autor da emenda parlamentar que destinou parte dos mais de R$ 2 milhões investidos, que foi o valor total da obra.

Luciane Maria de Souza, 52 anos, moradora do Santos Dumont, não via a hora de a unidade ficar pronta. “Agradeço demais a Deus por esse postinho. Agora, aqui na porta da nossa casa”. Alexandre Silva, 34 anos, que também vive no bairro, disse que a partir dessa gestão a região começou a ser lembrada. “Veio o asfalto, a iluminação, muitos benefícios. Agora recebemos essa unidade de saúde que parece um hospital”, pontuou.

A unidade de saúde possui 650 metros quadrados de área construída com oito consultórios para atendimento médico, odontológico e de enfermagem, além de outros espaços, como salas para o serviço social e triagem, curativos e vacinação, para a realização de todos os serviços oferecidos pela atenção básica.

Homenagem

A Unidade de Saúde do Santos Dumont recebeu o nome do médico cardiologista, Dr. Iran Célio José Rodrigues. O objetivo foi homenagear o profissional que faleceu recentemente e valorizar os mais de 40 anos de dedicação à rede municipal de saúde.

“Estamos muito felizes com a homenagem. Meu pai era uma pessoa muito boa, simples e humilde que se dedicou principalmente à saúde pública. Que essa unidade traga um pouco do espírito dele, de trabalho, humanidade, de amor ao próximo e energia”, disse a filha do homenageado, a médica Monike Lourenço Dias, que estava acompanhada da mãe, a veterinária Vera Lúcia Lourenço Dias.