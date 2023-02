Procon Anápolis realiza pesquisa inédita em valores de hortifrúti

Pela primeira vez o Procon Anápolis realiza uma pesquisa sobre o preço dos hortifrútis na cidade. Dentre verduras, legumes e frutas, foram levantados os valores dos 30 itens mais procurados pelos consumidores anapolinos em 12 estabelecimentos comerciais. O levantamento inédito foi realizado entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro.

Muito comum na mesa dos goianos, a maior variação encontrada foi de 471% no preço do quiabo (kg), com valores entre R$ 3,50 e R$ 19,99. A vagem (kg) também não ficou atrás e ocupou o segundo lugar, com oscilação dos preços de 401%, entre R$ 3,99 e R$ 19,99. Em seguida, aparece o pepino japonês (kg), com variação de 233% (R$ 3 e R$ 9,99).

Entre as frutas, o quilo do maracujá se destacou, com oscilação de 150% e preços entre R$ 6 e R$ 14,99. A variação da maça nacional (kg) foi de 102% e valores entre R$ 8,90 e R$ 17,99. Em terceiro lugar aparece a peça do abacaxi (100%) e preços entre R$ 7 e R$ 13,99. O tomate saladete (kg) sofreu a mesma variação do anterior, com valores entre R$ 6 e R$ 11,99.

“Essa pesquisa foi realizada com o objetivo de trazer uma visão bem ampla dos valores desses produtos ao consumidor, permitindo que seja verificada a grande diferença de preços existente entre os estabelecimentos, podendo assim fazer a escolha do melhor preço para compor seu orçamento”, detalhou o diretor do Procon, Wilson Velasco.

Buscando fornecer ao consumidor anapolino uma ampla visão do valor dos alimentos que compõe sua mesa e dispensa, o Procon Anápolis criou essa nova pesquisa de hortifrutigranjeiros, que foi realizada em supermercados, sacolões e também junto ao Mercado do Produtor.

O órgão orienta que os consumidores estejam atentos aos produtos em preço promocional, observando antes a faixa de seu valor normal. Outra dica é criar o hábito de priorizar itens de primeira necessidade no momento da compra. “Somando os valores destes, ao colocá-los no carrinho de compras, ajuda a não extrapolar o orçamento previamente disponível”, concluiu o diretor.

Para dúvidas e informações, o Procon Anápolis dispõe do telefone (62) 3902-1365 (WhatsApp) e a pesquisa completa e o relatório técnico podem ser consultados em https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.