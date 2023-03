Procon realiza mutirão de Atendimento aos Superendividados, em Caldas Novas

A Prefeitura de Caldas Novas, através do Procon, está realizando o Mutirão de Atendimento aos Superendividados no município. O objetivo da ação é pacificar a relação entre consumidores e credores, fornecendo orientações e fazendo a negociação no caso dos inadimplentes.



Segundo o prefeito Kleber Marra, além da negociação de débitos, a autarquia oferece, em parceria com a Faculdade Integra, atendimento psicológico, jurídico e educação financeira para resolução de problemas de consumo.



“Para participar do mutirão, o cidadão deve procurar a sede do Procon, localizada na Avenida Antônio Sanches Fernandes, Qr. 05, Lt. 15, setor Itaguaí I, munido de documentos pessoais e dos débitos a serem negociados”, destacou.



Para o diretor do Procon, João Guimarães, essa é uma ação contínua da instituição e tem caráter educativo. “Nosso objetivo vai além da renegociação de dívidas, a ideia é dar apoio ao cidadão, para que este, após a ter o seu crédito restabelecido use-o com responsabilidade”, disse.



Mais informações: Procon Caldas Novas: (64) 3453 3560