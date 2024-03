“Quem comanda as forças de Goiás sou eu”, diz Caiado

“Quem comanda as forças de Goiás sou eu, Ronaldo Caiado, governador”, afirmou ontem o governador durante entrevista coletiva ontem após a cerimônia de posse do novo comandante-geral da Polícia Militar (PM), coronel Marcelo Granja. Ele respondeu à pergunta do jornalista Rubens Salomão, do jornal O Popular, sobre a possível influência do primo dele, o assessor da Assembleia Legislativa Jorge Caiado, sobre as indicações de promoção da PM.

Jorge Caiado tornou-se réu no processo relativo à morte do empresário anapolino Fábio Escobar, assassinado a tiros em 2021. Segundo denúncia do MP, o assessor parlamentar teria arregimentado policiais militares para executarem Escobar com a promessa de promoções na carreira militar. O acusado de ser o mandante, Cacai Toledo, teve a prisão preventiva decretada e está foragido.

Ronaldo Caiado se irritou com a pergunta sobre a influência de Jorge Caiado. “Eu não entendi. Ele faz parte do governo?”, questionou o governador. Contextualizado pelo repórter, o governador prosseguiu. “Esse é um assunto que está sendo tratado pela Justiça. Caberá à Justiça completar e eu a vida toda deixei e dei liberdade para que nossas forças policiais tivessem total liberdade de agir, está certo? Agora, quem é governador do Estado sou eu. Então você deve me respeitar e saber que quem realmente comanda as forças de Goiás sou eu, Ronaldo Caiado, governador, está bem?”.

Jorge Caiado foi denunciado pelo Ministério Público e tornou-se réu por homicídio qualificado. A denúncia contra ele foi acolhida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis na sexta-feira, 22. Ele teve um pedido de habeas corpus preventivo rejeitado pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás.

Efetivo

Durante a troca de comando na PM, o governador Ronaldo Caiado também anunciou que entre quarta-feira (27) e o fim desta semana, a corporação vai ganhar novos militares. “Ingressaremos mais 500 policiais, ampliando a segurança no estado de Goiás e dizendo em alto e bom som: jamais o crime ou o estado crime que já existiu aqui, ressuscitará”, garantiu.