Rede Hemo e futebol goiano se juntam em campanha por doação de sangue

A Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos – Rede Hemo se uniu à Federação Goiana de Futebol – FGF, para lançar a 2ª Edição da campanha “Doe Sangue e Marque um Gol Pela Vida”, durante o Goianão 2024. O lançamento desta parceria será nesta quarta-feira, 17 de janeiro, às 20h, na 1ª rodada do campeonato, no confronto entre Vila Nova x Goiatuba, no Estádio Olímpico, em Goiânia. A ação, que já acompanhou Atlético, Goiás e Vila Nova no Campeonato Brasileiro de 2023, retorna para mobilizar os torcedores dos 12 times da competição a se tornarem doadores de sangue.

Ronei Ferreira de Freitas, presidente da FGF, afirmou que o objetivo da campanha é visitar todos os estádios do Goianão. “A proposta da Rede Hemo é estar em todas as 11 rodadas da primeira fase, visitando, ao menos uma vez, todas as cidades e estádios que participam do campeonato. O Compromisso da Rede Hemo será de realizar essa mobilização em pelo menos um jogo de cada time. Isso representa uma ampliação nesta mobilização do ‘Doe Sangue e Marque um Gol Pela Vida’. No Campeonato Brasileiro das Séries A e B do ano passado, foram cinco jogos e, por enquanto, nós já fechamos essa parceria em 11 partidas e queremos ampliar para as finais”, salientou.

A diretora-geral da Rede Hemo, Denyse Goulart ressaltou que a campanha alcançou milhares de pessoas no ano passado por meio da divulgação desse gesto nos estádios e na imprensa “Queremos ampliar o número de doadores e fazer desta atitude tão nobre, uma paixão para esses torcedores. Nosso intuito é de que esse torcedor crie o hábito de doar sangue, assim como tem o hábito de assistir e ir aos jogos do seu time de coração”, disse.

Entre as ações previstas para divulgação da campanha em dias de jogos, estão: exposição no gramado de faixas informativas que estimulem a doação de sangue e a interação com o mascote da Rede Hemo, o Hemoguinho, criado exclusivamente para ações de engajamento e apoio na divulgação das doações de sangue. “Nosso objetivo é conseguir o apoio da imprensa esportiva, dos dirigentes e das torcidas organizadas dos clubes, para que divulguem e estimulem a doação de sangue junto a seus associados e população em geral”, afirmou Denyse Goulart.