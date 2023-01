Refis 2023: campanha de refinanciamento fiscal com desconto e parcelamento inicia em fevereiro em Trindade

A Secretaria Municipal da Fazenda de Trindade inicia nesta quarta-feira, 1º, ao Programa de Recuperação Fiscal – Refis (ProreTrin) 2023. O programa concede descontos variando entre 90% e 60% sobre multas e juros de tributos em atraso junto ao município, conforme pagamento à vista ou parcelamento.

O Prefeito de Trindade, Marden Júnior (Patriota), assinou decreto regulamentando o Programa de Benefícios Fiscais de 2023 com base no Código Tributário Municipal e na Lei 2.066 de 2021, em vigor já na gestão dele. O prazo para adesão ao programa em 2023 vai até dia 28 de fevereiro.

A intenção é incentivar a regularização dos devedores de tributos como IPTU, ITBI, ISS, multas ambientais, ITU, taxas municipais e demais débitos em atraso. O secretário da Fazenda de Trindade, Josimar da Mota, explica que podem aderir pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, inclusive as que estiverem em recuperação judicial.

O atendimento poderá ser presencial no Vapt Vupt do Centro Administrativo, no Vapt Vupt da Região Leste e na Procuradoria Fiscal, no Fórum de Trindade. Também poderá ser pelos seguintes telefones: 3506-7211 / 7041 / 7091 / 7062 e 7085 todos apenas WhatsApp. Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o telefone da Procuradoria Fiscal 3506-7039 que atende e também recebe mensagens WhatsApp. Pessoas e empresas que têm débitos parcelados de outros Refis, somente podem aderir em 2023 no caso de pagamento à vista.

Confira a tabela dos descontos do Refis 2023: