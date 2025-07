Secretário estadual de Saúde acompanha desdobramentos de acidente com estudantes na BR-153

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) segue empenhada no auxílio aos estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) envolvidos em um grave acidentes na BR-153, em Porangatu. O titular da Pasta, Rasível Santos, está no município neste momento acompanhando de perto todos os desdobramentos do caso, incluindo o contato direto com as unidades de saúde envolvidas.

Um dos pacientes foi transferido para o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. Ele está em estado grave, respirando por aparelhos. No momento, o paciente está sendo avaliado pela equipe de especialistas da emergência e todos os protocolos terapêuticos relacionados ao quadro foram instituídos. Ele deverá passar por nova bateria de exames para definição cirúrgica ou não.

Um segundo paciente foi trazido para Goiânia, onde recebe atendimento na Fundação Banco de Olhos (Fubog) e outro segue no Hospital de Porangatu. O secretária de Estado da Saúde está também em contato com o secretário de Saúde de Tocantins, para atualizações referentes aos pacientes que foram levados para o município de Gurupi.

Outros 140 estudantes da UFPA estão em Porangatu neste momento. Alguns deles seguirão ainda hoje para Goiânia, de onde retornarão ao estado de origem (Pará) por meio de transporte aéreo. Todos os pacientes que foram atendidos no Hospital de Porangatu foram transferidos ou já receberam alta. Não há mais pacientes na unidade.

Acidente

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta que trafegava no sentido contrário teria invadido a pista oposta e colidido frontalmente com o primeiro ônibus do comboio, que levava 25 estudantes, dois motoristas e um orientador. O segundo veículo, que também transportava estudantes, foi atingido na sequência, mas com menor impacto.

Com o impacto, quatro ocupantes do ônibus, o motorista e três estudantes, morreram no local. O motorista da carreta também não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Já o passageiro do caminhão foi socorrido com ferimentos graves.

Acidente na BR-153 deixa cinco mortos; vítimas seguiam para congresso da UNE em Goiânia

Saúde faz força-tarefa para atender vítimas de acidente na BR-153