Senador Canedo promove ação voltada a saúde mental, hipertensão e diabetes

Com o objetivo de garantir a saúde e bem-estar da comunidade, a Prefeitura de Senador Canedo promove diversas atividades nesta semana. As ações prevê a oferta de serviços de atendimento de atenção a saúde mental da população. O controle da diabetes e hipertensão também faz parte dessa ação. As equipes estarão na Paróquia Santo Antônio de Pádua nesta segunda-feira, 6, e terça-feira, 7. Com atendimento a moradores do bairro Morada do Morro e região.

A ação conta com o apoio dos alunos que fazem parte do convênio de estágios da UFG e vai disponibilizar testes gratuitos e palestras com profissionais da saúde, para que as pessoas possam ter acesso a informações sobre a importância do tratamento e o controle dessas doenças. Além disso, vai haver avaliação de risco cardiovascular no Circuito da Saúde e o sorteio de um aparelho de pressão digital.

Atenção -Promover a prevenção é o primeiro passo para atender a população com qualidade, segundo a secretária de saúde, Verônica Savatin, “A saúde vai muito além de tratar doenças e o prefeito Fernando Pellozo nos trouxe para efetivar ações que promovam a saúde e previnem contra as doenças e esse trabalho se efetiva com ações como essa”, afirma a secretária.

SERVIÇOS OFERECIDOS

Ligado na Saúde

Orientação e oficinas sobre a Saúde mental;

Ação educativa, sobre hipertensão e diabetes;

Avaliação de risco cardiovascular no Circuito da Saúde.

Sorteio de um aparelho de pressão digital.

Local: Paróquia Santo Antônio de Pádua

Rua S-1 esquina com S-30 – Setor Morada do Morro

Datas: 06 e 07 de fevereiro

Horário: 14 horas