Sexta-feira Santa: veja o que abre e fecha no feriado de Páscoa

O Governo de Goiás decretou ponto facultativo na quinta-feira, 06, véspera da Sexta-feira Santa. Com o decreto, algumas unidades terão seus horários de atendimento alterados. A medida não impacta atividades consideradas essenciais, como unidades de saúde, de policiamento civil e militar e do Corpo de Bombeiros. Confira como ficam os atendimentos:

Sexta-feira Santa

Na quinta-feira, 06, todas as unidades do Vapt vupt funcionarão em meio período, até às 13h.

Na sexta, 07, feriado nacional, não haverá expediente. No sábado, 08, o expediente será suspenso nas unidades que oferecem atendimento (Goiânia e Aparecida de Goiânia). Todas as unidades retomam o atendimento em horário habitual a partir de segunda-feira, 10.

Durante todo o feriado, os serviços do programa Expresso estarão disponíveis, de forma digital. O portal disponibiliza mais de 100 serviços, como emissão da segunda via da conta de água, agendamento presencial nas unidades do Vapt Vupt, emissão de boletos do Ipasgo, solicitação da primeira e segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entre outros. A ferramenta pode ser acessada pelo endereço .

Ceasa

As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás) estarão abertas ao público normalmente na quinta-feira, sexta-feira e sábado, das 4h às 14h. Os serviços administrativos encerram nesta quinta-feira e retornam na segunda-feira.

Saneago

Equipes da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) vão manter os trabalhos operacionais para o pleno funcionamento dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como para atendimento das demandas de serviços de manutenção.

O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido, com suporte 24 horas. Os interessados devem procurar os seguintes canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site .

Detran

Não haverá expediente nas unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) na quinta e sexta-feira. As atividades serão retomadas na segunda-feira.

Independente do feriado, os condutores habilitados em Goiás ou proprietários de veículos registrados no Estado podem contar a todo o momento com a comodidade dos serviços pelo aplicativo Detran GO ON, disponível nas versões para Android e iOS.

Unidades culturais

Alguns espaços culturais gerenciados pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) funcionarão nas datas em que haverá ponto facultativo, feriado e fim de semana. Em Goiânia, tem programação nova no Cine Cultura, exposição em cartaz no Centro Cultural Octo Marques e visita ao Museu Pedro Ludovico. Já as unidades que não abrirão: Vila Cultural Cora Coralina, Museu da Imagem e do Som (MIS), Arquivo Histórico Estadual e as Bibliotecas Pio Vargas, Braille e Gibiteca Jorge Braga (na capital); além do Museu Ferroviário, de Pires do Rio; e Cine Teatro São Joaquim e Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás.

Confira o cronograma de funcionamento dos espaços culturais:

Octo Marques: Aberto sábado, 08, das 9h às 15h

Museu Pedro Ludovico: Aberto de quinta a sábado, das 9h às 12h / 13h às 17h

Cine Cultura: Aberto de acordo com os horários das sessões