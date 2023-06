Temporada do Araguaia: Destino turístico de Goiás atrai milhares de visitantes

O Rio Araguaia, um dos principais atrativos turísticos do estado de Goiás, oferece diversas opções de lazer ao longo de suas praias. Especialmente durante o mês de julho, ocorre a tradicional “Temporada do Araguaia”. O rio, que tem sua nascente em Mineiros e abrange vários municípios goianos, como Aragarças, Aruanã, Baliza, Britânia, São Miguel do Araguaia, Santa Rita do Araguaia, Montes Claros de Goiás e Nova Crixás, se torna um destino muito procurado nesse período.

A temporada atrai milhares de turistas, banhistas e pescadores, que desfrutam das belezas naturais do Araguaia e impulsionam a economia local. Para o ano de 2023, o governo estadual estima a chegada de cerca de 1 milhão de pessoas nos meses de junho e julho às cidades ao longo do rio. A perspectiva é de 500 mil visitantes em Aruanã e 10 mil em Aragarças, municípios que se destacam pelas grandes praias e programações de lazer.

Os prefeitos de Aragarças e Aruanã expressaram suas expectativas em relação à temporada e ressaltaram a importância do Rio Araguaia para a região. O prefeito de Aragarças, Ricardo Galvão, destacou as programações oferecidas e acredita que a temporada será extraordinária. Já o gestor municipal de Aruanã, Hermano de Carvalho, enfatizou que a temporada é essencial para a economia local e ressaltou a conscientização ambiental dos turistas.

A temporada do Araguaia também recebe atenção das autoridades em relação à segurança. O deputado Coronel Adailton, presidente da Comissão de Turismo no Parlamento goiano, destacou a importância do evento para o estado como um todo e ressaltou o reforço das forças de segurança durante o período. A Polícia Militar de Goiás está realizando uma operação com equipes adicionais para garantir a segurança dos turistas e moradores da região.

O Governo de Goiás promove várias ações durante a Temporada do Araguaia, com foco no turismo responsável e na preservação ambiental. O governador Ronaldo Caiado destinou recursos para melhorias na segurança, conscientização ambiental e estrutura de serviços na região, visando proporcionar uma temporada excepcional. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável estão mobilizados para garantir a segurança e a fiscalização na região.

Além das ações de segurança, diversas atividades esportivas e de lazer são oferecidas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, como vôlei de praia, futevôlei, beach soccer e outros jogos recreativos. A Temporada do Araguaia é um evento aguardado por moradores e turistas, impulsionando a economia local e proporcionando momentos de lazer em meio às belezas naturais do Rio Araguaia. O compromisso com a preservação ambiental e a segurança dos visitantes é uma prioridade durante o período.

Qualificação

O Governo estadual também leva à temporada do Araguaia de 2023 programas de qualificação a trabalhadores, encaminhamento a empregos, fomento ao empreendedorismo, eventos esportivos, educação ambiental nas cidades e nos acampamentos, prevenção a acidentes, regulação de serviços públicos como abastecimento de água e energia, entre outras iniciativas.

Por meio dos Colégios Tecnológicos (Cotecs) e Goiás Social estão sendo ofertados, conforme o Executivo, cursos gratuitos, ministrados em convênio com a Universidade Federal de Goiás (UFG), para atividades com grande demanda durante julho, como culinária, preparo e venda de pescados, atendimento ao cliente, entre outros.