Saint Patrick’s Day: Tradicional evento irlandês acontecerá na Cervejaria Dias, em Goiânia

O evento mais famoso da Irlanda acontece em Goiânia, nesta sexta-feira, 17 de março, na Cervejaria Dias, que está localizada no Jardim Goiás. O Saint Patrick’s Day terá início às 17 horas e conta com muita cerveja, opções gastronômicas e show com Adriano Mutah.

Com diversas opções de chopp, o público também poderá desfrutar de drinks e hambúrgueres especiais, além de muita cultura e agitação. De acordo com a organização do evento, esse será um dia memorável para todos que prestigiarem o Saint Patrick’s Day.

“O objetivo é trazer um pouco da cultura Irlandesa, proporcionando uma nova experiência para os nossos clientes, agregando uma boa cerveja com comidas típicas e um ambiente agradável”, ressalta Fernanda Ribeiro, gerente geral da Cervejaria Dias.

Com entrada solidária, o evento irlandês fará a arrecadação de 1kg de alimento não perecível e a entrada pode ser garantida pelo site Sympla. As doações podem ser entregues na entrada da Cervejaria Dias.