Adriana Accorsi usará aumento no feminicídio como um dos motes de campanha

A deputada federal Adriana Accorsi (PT) usa as palavras “excelente” e “brilhante” para elogiar o trabalho que o governo estadual vem fazendo à frente da segurança pública, “mas chamo a atenção para os números do feminicídio, uma epidemia de violência doméstica”. O combate a crimes dessa ordem estará no plano de governo da petista, segundo o ex-reitor da UFG, Edward Madureira (PT), que coordena os trabalhos para a elaboração do documento com as propostas da pré-candidata a prefeita de Goiânia. “Será um dos pontos centrais, sim”, comenta Edward, sublinhando o fato de a deputada ser mulher e delegada.

Ainda indefinido, o candidato apoiado pela base de Ronaldo Caiado (União) na disputa pela capital terá como trunfo o bom desempenho do Estado na segurança pública, que promete ser um dos temas dominantes no debate eleitoral deste ano nas cidades brasileiras. Nesta semana, o governo apresentou indicadores que, em termos globais, demonstram queda na criminalidade em Goiás entre 2018 e 2023, exceto nos casos de assassinato de mulheres em função do gênero — o flanco aberto para Adriana construir um discurso que a diferencie do adversário.

“A violência contra a mulher não tem tido a atenção devida”, diz, citando como exemplo a reforma na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), que já dura mais de um ano na capital, e os esforços da deputada para a instalação da sala lilás em todas as delegacias da mulher de Goiás, que ela alega conhecer com profundidade.

No próximo dia 26 de janeiro, a propósito, Adriana Accorsi completa 24 anos sendo delegada. E se o governo federal, que apoia a candidatura da petista, não oferece dados positivos para fortalecer a mensagem de combate à criminalidade no município, a pré-candidata pelo PT usará a própria biografia para sustentar suas propostas para a área. Foi a primeira Delegada Geral da Polícia Civil do Estado, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, secretária municipal de Defesa Social e chefe da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, além de, em 2023, ter conquistado apoio da bancada do partido na Câmara dos Deputados para o Ministério da Segurança Pública, que nasceria do desmembramento da pasta da Justiça (projeto que, por enquanto, está descartado pelo Planalto).

“A cidade encontra-se muito abandonada do ponto de vista de cuidados, mas o cuidado também passa pelas pessoas”, comenta Edward, vinculando serviços como a coleta de lixo em Goiânia, que tem colocado Rogério Cruz em saia justa, à atuação direta do município. Adriana Accorsi afirma querer provar que uma mulher pode ser uma grande administradora e a segurança pública estará na base de seus argumentos para tentar convencer o eleitor goianiense.