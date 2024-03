Alexandre Braga e PL articulam filiação e candidatura à prefeitura

Thiago Queiroz

O jornalista Alexandre Braga poderá ser candidato a prefeito de Senador Canedo pelo PL do senador Wilder Morais. A articulação está sendo construída em busca de um projeto que agregue ainda o Agir, seu atual partido, e o Mobiliza. Ele afirma que a preferência é pelo PL.

“Tivemos, sim, conversa nesse sentido. Estamos aguardando uma posição do Wilder [presidente regional do PL]”, disse Braga ao Tribuna do Planalto, nesta quarta-feira, 6, ao ser questionado da possibilidade de deixar o Agir, partido pelo qual já oficializou pré-candidatura. Sobre prazo: “Devemos definir ainda neste mês.”

Segundo ele, o intuito é agregar ao projeto já construído até o momento o apoio do PL. Para isso, se filiaria ao partido com vistas a concorrer à eleição de outubro. “Falamos com a direção estadual do PL, e estou à disposição do partido; temos boa conversa com o PL de Senador Canedo, que foi montado na semana passada e está em construção”, explica ele. No dia 31 de janeiro, Alexandre Braga foi lançado pelo Agir nacional e estadual como pré-candidato a prefeito de Senador Canedo, em evento realizado em Brasília.

No município são pré-candidatos a prefeito o atual, Fernando Pellozo (UB); o ex-prefeito Divino Lemes, do PSDB de Marconi Perillo; Izaura Cardoso (PSD), esposa do senador Vanderlan Cardoso (PSD); e Dra. Cristiane Pina (SD), esposa do deputado estadual Julio Pina (SD).

Se viabilizadas as candidaturas de Alexandre Braga pelo PL de Wilder Morais e a de Izaura Cardoso, estarão na mesma disputa um partidário e uma ex-partidária e suplente de Wilder Morais no Senado. Izaura, que é a primeira suplente de Wilder, deixou o PL para se filiar ao PSD do marido, no início deste ano.