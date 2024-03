Antônio Rueda anuncia que venceu eleição do União Brasil

O advogado Antônio Rueda anunciou, no final da tarde, que venceu a eleição do União Brasil, partido do qual ele era vice-presidente. O anúncio foi feito na presença de líderes do partido, como o governador Ronaldo Caiado e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto. O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, havia cancelado as eleições de hoje, alegando questão regimental. Ele não reconhece o resultado e disse que vai recorrer.

Segundo parlamentares ligados a Rueda, o placar da votação foi de 30 a zero, o que indica que o grupo ligado a Bivar não participou. A campanha foi marcada por disputa e acirramento dos ânimos, principalmente nesta semana. Na quarta-feira, Bivar deu entrevista coletiva com um envelope que seria um dossiê com denúncias, mas não apresentou nada concreto.

O governador Ronaldo Caiado apoiou a eleição de Rueda como forma de buscar viabilizar sua pretensão de ser candidato a presidente da República.