Assembleia Legislativa de Goiás debate saúde e ética em sessão ordinária

O presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), anunciou que vai encaminhar ao corregedor e ao Conselho de Ética a solicitação da deputada Bia de Lima (PT) de que sejam contidas ofensas e ameaças entre os parlamentares, após o atrito entre Mauro Rubem (PT) e Amauri Ribeiro (UB) na sessão anterior.

Os deputados também discutiram sobre a construção do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), uma parceria do governo estadual com a Fundação Pio XII, que administra o Hospital de Amor de Barretos (SP). O projeto foi elogiado por Talles Barreto (UB) e Wilde Cambão (PSD), mas questionado por Gustavo Sebba (UB) e Major Araújo (PL), que cobraram transparência e licitação na obra.

Ainda na sessão, foi aprovada uma proposição do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) que altera a lei complementar que institui a Lei Orgânica da instituição. A matéria visa adequar a legislação estadual à nacional.