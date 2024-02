Assembleia retoma atividades nesta quinta-feira (15)

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) retoma neste dia 15, quinta-feira, as atividades que darão início ao segundo ano de trabalhos da 20ª Legislatura. A solenidade, diferente das outras sessões ordinárias, segue protocolo específico. Além da presença confirmada do chefe do Poder Executivo, governador Ronaldo Caiado (UB), que fará a leitura da mensagem governamental anual aos parlamentares, o deputado Paulo Cezar Martins (PL) vai discursar pela oposição e o deputado Renato de Castro (UB) fará o pronunciamento pela base do Governo.

A sessão solene de instalação da segunda Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura será aberta pelo presidente da Mesa Diretora, deputado Bruno Peixoto (UB), no Plenário Iris Rezende, a partir das 15 horas. Estarão presentes, também, autoridades dos três Poderes. Já confirmaram presenças o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto França, o defensor público Tiago Gregório Fernandes e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Saulo Marques Mesquita.

De acordo com o Regimento Interno da Casa, aberta a sessão, o presidente, após confirmação de que o governador do Estado lerá pessoalmente sua mensagem, designará uma comissão para recebê-lo e conduzi-lo ao plenário. O governador terá assento à direita do presidente, sendo-lhe concedida a palavra para leitura de sua mensagem.

Se o governador não comparecesse, o encarregado de apresentar a mensagem seria conduzido por uma comissão de dois parlamentares, onde faria a entrega do documento, retirando-se em seguida.

Uma Legislatura tem duração de quatro anos, mesmo período de duração do mandato parlamentar. Cada Legislatura é dividida em quatro sessões legislativas, que representam cada ano de trabalho. Assim, a sessão de instalação marca o início dos trabalhos para o ano que segue.

O segundo biênio da 20ª Legislatura começará com um novo deputado: Cristóvão Tormin (PRD), que assumiu, em janeiro, no lugar de Fred Rodrigues (DC), que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Deputados da 20ª Legislatura

Alessandro Moreira (Progressistas)

Amauri Ribeiro (UB)

Amilton Filho (MDB)

Anderson Teodoro (Avante)

André do Premium (Avante)

Antônio Gomide (PT)

Bia de Lima (PT)

Bruno Peixoto (UB)

Cairo Salim (PSD)

Charles Bento (MDB)

Clécio Alves (Republicanos)

Coronel Adailton (Solidariedade)

Cristiano Galindo (Solidariedade)

Cristóvão Tormin (PRD)

Delegado Eduardo Prado (PL)

José Machado (PSDB)

Dra. Zeli Fritsche (UB)

Dr. George de Morais (PDT)

Gugu Nader (Agir)

Gustavo Sebba (PSDB)

Henrique César (PSC)

Issy Quinan (MDB)

Jamil Calife (Progressistas)

Julio Pina (Solidariedade)

Karlos Cabral (PSB)

Lincoln Tejota (UB)

Lineu Olimpio (MDB)

Lucas Calil (MDB)

Lucas do Vale (MDB)

Major Araújo (PL)

Mauro Rubem (PT)

Paulo Cezar (PL)

Renato de Castro (UB)

Ricardo Quirino (Republicanos)

Rosângela Rezende (Agir)

Talles Barreto (UB)

Veter Martins (PRD)

Virmondes Cruvinel (UB)

Vivian Naves (Progressistas)

Wagner Neto (Solidariedade)

Wilde Cambão (PSD)

Mesa Diretora

Presidente Bruno Peixoto (UB)

Primeiro vice-presidente Charles Bento (MDB)

Segundo vice-presidente Clécio Alves (Republicanos)

Terceiro vice-presidente Antônio Gomide (PT)

Primeiro vice-presidente corregedor Cairo Salim (PSD)

Segundo vice-presidente corregedor Lucas do Vale (MDB)

Primeiro secretário Virmondes Cruvinel (UB)

Segundo secretário Julio Pina (Solidariedade)

Terceiro secretário Amauri Ribeiro (UB)

Quarto secretário Gugu Nader (Agir).