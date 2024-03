Audiência pública com presidente do IMAS é adiada novamente

A esperada audiência pública com o presidente do Instituto Municipal de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia (IMAS), Marcelo Marques, foi adiada mais uma vez na Câmara Municipal de Goiânia. Prevista para discutir também a participação do secretário de finanças, Vinícius Henrique Alves, no evento, a convocação frustrou os servidores municipais que organizaram uma manifestação em frente ao Instituto em protesto contra a falta de atendimento médico.

A presidente da Comissão de Saúde, vereadora Katia Maria (PT), informou que o novo adiamento partiu do próprio presidente do IMAS. Os atendimentos realizados pelo IMAS em setembro de 2022 ainda não foram pagos, levantando preocupações sobre a continuidade dos serviços de saúde para os pacientes do SUS e do IMAS pelas instituições privadas. A nova audiência foi remarcada para a próxima sexta-feira, 8, após sucessivos adiamentos, o último deles causado por uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para votar um empréstimo de R$ 710 milhões.

Procurada pelo TribunadoPlanalto, o IMAS ainda não se manifestou até a publicação. O espaço segue aberto.

Em nota, a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) esclareceu que o secretário municipal de finanças não participaria da audiência, pois o IMAS é uma entidade autárquica com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não competindo à Secretaria de Finanças responder pela autarquia.