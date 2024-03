Benedito Torres compõe a lista de indicados do MP para o STJ

Por aclamação, o procurador de Justiça Benedito Torres Neto foi indicado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) para concorrer a vaga do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Participam da votação os membros do Conselho Superior do MP (CSMP).

Também por unanimidade entrou na lista a procuradora Ivana Farina Navarrete. Em obediência às exigências do STJ, a lista sêxtupla é organizada por antiguidade das membras e membros na carreira do MPGO. Farina ingressou em 1989 e Benedito, em 1990.

Benedito e Ivana concorrem à vaga aberta por ocasião da ministra Laurita Vaz, também goiana e egressa do MPF. Ela se aposentou em outubro de 2023. Uma curiosidade: Laurita e Benedito têm a cidade de Anicuns em suas certidões de nascimento e são devotos do Divino Pai Eterno.

Lista Sêxtupla

Cada unidade do Ministério Público brasileiro forma sua própria lista com até seis nomes de membros indicados para concorrer à vaga destinada ao MP.

De posse das listas, os membros do STJ reduzem o número de candidatos a apenas três nomes entre os indicados de todo o País. Cabe ao presidente da República a nomeação de apenas um dos três finalistas. Somente membros do MP podem concorrer, uma vez que a vaga é do Quinto Constitucional destinada ao Ministério Público.

O procurador de Justiça Benedito Torres Neto é o atual presidente da Associação Goiana do Ministério Público (AGMP), cargo para o qual foi eleito pela sexta vez. Também foi Procurador-Geral de Justiça de Goiás em duas ocasiões e presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG).

Ivana Farina Navarrete também foi presidente da AGMP, duas vezes Procuradora-Geral de Justiça de Goiás e presidiu o CNPG.