Bruno Peixoto visitou Caiado no hospital, em São Paulo

O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB), visitou o governador Ronaldo Caiado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde este se recuperava de uma cirurgia de hiperplasia de próstata. O gesto de aproximação foi feito dois dias depois de Bruno anunciar a desistência de sua pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia, depois de desgastes na base aliada devido à forma nada discreta como ele vinha articulando seu nome para se tornar o candidato do União Brasil e de Caiado à sucessão de Rogério Cruz. Essa postura gerou mal-estar na cúpula política do governo.

Tão logo terminou a visita, Bruno postou foto em suas redes sociais com a primeira-dama, Gracinha Caiado, na porta do hospital. “Hoje fiz questão de dar uma pausa na nossa agenda de trabalho por um motivo mais que especial: visitar o meu querido amigo e o nosso grande líder político, governador @ronaldocaiado, em São Paulo”, escreveu o presidente da Alego. “Agradeço a minha grande amiga, @gracinhacaiado, pelo carinho e amizade de sempre. Em nome do Poder Legislativo, desejamos ao nosso governador uma excelente recuperação e que Deus continue conduzindo os seus caminhos!”

O gesto também pode ser visto como um sinal a seus apoiadores (vários deputados estaduais se manifestaram depois que Bruno falou em desistir, no sentido de que ele mantenha a pré-candidatura), demonstrando que continua próximo do governador, que dará a palavra final sobre a candidatura da base em Goiânia.

No final da tarde, Ronaldo Caiado recebeu alta hospitalar.