CDTC define investimentos para a Nova RMTC

A Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC) realizou sua primeira reunião após a aprovação de uma lei que autoriza a reorganização da Rede Metropolitana do Transporte Coletivo (RMTC). A lei prevê a renovação dos contratos das empresas concessionárias por 25 anos e a implementação de políticas públicas para melhorar a qualidade e a modernização do serviço.

O presidente da CDTC, Adriano da Rocha Lima, afirmou que o objetivo é revolucionar o transporte coletivo na região metropolitana da capital, que é a mais populosa do Estado. Ele destacou as principais deliberações da reunião, que incluem:

A gestão compartilhada e a eletrificação da frota do Eixo Anhanguera e do BRT Norte Sul;

A revitalização e a construção de novos pontos e abrigos de ônibus;

A renovação de 100% da frota até janeiro de 2026;

A integração do sistema com novos serviços como o City Bus 3.0, City Bike, City Escolar e City Acessível;

A revisão do plano operacional e dos padrões de qualidade do serviço;

Ações de segurança nas linhas, estações e pontos de parada;

A implantação do Super App da Mobilidade, um aplicativo que facilita o acesso dos usuários a informações e meios de pagamento.

A Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) será responsável por realizar os estudos e projetos necessários para a implementação das iniciativas.