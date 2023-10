Corregedoria da Assembleia Legislativa de Goiás analisará discussões acaloradas

A Corregedoria da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) anunciou que analisará as discussões mais acaloradas entre os parlamentares. A medida, segundo a presidência da Casa, visa manter a ordem e o respeito no Parlamento goiano.

O presidente da Assembleia, deputado Bruno Peixoto (UB), solicitou durante a sessão ordinária desta quarta-feira, 11, apurações sobre o desentendimento entre os deputados Amauri Ribeiro (UB) e Mauro Rubem (PT), ocorrido na sessão do dia anterior.

Bruno Peixoto afirmou: “Essa Presidência agirá com veemência para manter a ordem. Não podemos aceitar que deputados e deputadas utilizem a tribuna para agredir seus pares, seja com palavras ou fisicamente. Nós vamos agir com todo vigor, conforme o Código de Ética”.

O presidente informou que encaminhará a solicitação ao vice-presidente corregedor, deputado Cairo Salim (PSD), para apuração do caso. O corregedor realizará o exame preliminar de admissão do requerimento de representação contra os deputados por conduta incompatível ou atentatória ao decoro parlamentar.

Se forem identificadas irregularidades no descumprimento das normas relativas ao decoro parlamentar, as apurações serão encaminhadas ao Conselho de Ética da Casa. Nesse caso, será instalado um procedimento disciplinar.

O desentendimento ocorreu na sessão ordinária de terça-feira, 10. Amauri Ribeiro precisou ser contido por seguranças da casa após Mauro Rubem sugerir que o parlamentar não conseguiria sustentar argumentos durante os debates realizados no Poder Legislativo. O episódio aconteceu durante a discussão sobre os recentes conflitos entre Israel e o grupo palestino Hamas, no Oriente Médio.