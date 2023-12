Criação de cargo efetivo na Seinfra passa na primeira votação

Em votação realizada na Ordem do Dia, desta terça-feira, 19, os deputados aprovaram, em primeira discussão e votação, o projeto 9783/23, da Governadoria. A matéria dispõe sobre a criação do cargo efetivo de analista técnico de infraestrutura, para compor o quadro permanente da Secretaria de Estado da Infraestrutura de Goiás (Seinfra), bem como a instituição de plano de carreira e remuneração do referido cargo.

Conforme o texto, a matéria pretende criar 300 cargos efetivos de analista técnico de infraestrutura, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, para assegurar a continuidade e a qualidade das políticas públicas de infraestrutura em Goiás. “Como motivação, destacou-se a necessidade de um quadro próprio de servidores, para assegurar a continuidade e a qualidade das políticas públicas de infraestrutura em Goiás”, destaca.

De acordo com a justificativa, o governo estadual realizará concurso público em 2024 para provimento dos cargos criados.