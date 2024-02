Criação de delegacia de atendimento à vítima de crimes raciais é aprovada em Goiás

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou, em segundo turno, nesta quinta-feira, 22, o projeto de lei nº 379/24, de autoria da Governadoria, que cria a Delegacia Estadual de Atendimento à Vítima de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Deacri) na estrutura organizacional da Delegacia-Geral da Polícia Civil de Goiás.

Atualmente, 14 servidores – desses três delegados – atuam como Grupo Especializado (Geacri), por meio de portaria da direção da Polícia Civil de Goiás (PC-GO). No projeto, o governo estadual frisou que a criação da nova delegacia não acarretará despesas ao Estado, uma vez que foi apenas a transformação do Geacri, que “já conta com estrutura física definida e equipe policial designada”.