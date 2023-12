Cristóvão Tormin fica com vaga na Assembleia após recontagem dos votos

Cristóvão Vaz Tormin (Patriota) assumirá vaga na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) decorrente do indeferimento do registro de candidatura de Fred Rodrigues (DC), que teve problemas com prestação de contas.

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) realizou hoje o reprocessamento da totalização das eleições gerais estaduais (2022) para o cargo de Deputado Estadual. O procedimento ocorreu às 15h, na sede do TRE-GO, em cumprimento à determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e foi conduzido pela Comissão Apuradora presidida pelo desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral Substituto.

Em suma, a decisão do TSE proferida neste mês resultou no indeferimento do registro de candidatura do deputado estadual Fred Rodrigues (DC), eleito em 2022, que, como consequência, determinou a comunicação imediata ao TRE-GO para que procedesse à retotalização dos votos.

Na origem do processo judicial que indeferiu o registro de candidatura em 2022 constava a ausência de condição de elegibilidade decorrente da não apresentação de quitação eleitoral,documento necessário à instrução do procedimento, que, à época, não foi obtido em razão de pendências na prestação de contas relativas à sua participação como candidato ao mandato de vereador, nas Eleições de 2020.

Os detalhes no trâmite do processo podem ser obtidos por meio de consulta ao PJe nº 0601560-98.2022.6.09.0000.

O relatório “Resultado da Totalização – Eleições Gerais Estaduais 2022” ficará disponível nos autos de Apuração das Eleições, no Pje 0601989-65.2022.6.09.0000 e a Ata do procedimento realizado hoje já está anexada.

Apurou-se, com o reprocessamento da totalização, a eleição de Cristóvão Vaz Tormin (Patriota), que, após receber o diploma da Justiça Eleitoral, estará habilitado a exercer o mandato para o qual foi eleito.