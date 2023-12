Daniel Vilela realiza visita técnica ao Estádio Mané Garrincha

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, esteve ontem no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, para conhecer de perto a estrutura de funcionamento do local. A visita técnica faz parte do processo que visa a escolha de um novo modelo de reforma e reestruturação do complexo do Serra Dourada, em parceria com a iniciativa privada. Em julho deste ano, Daniel Vilela esteve também nas obras de revitalização do Pacaembu, em São Paulo, com o mesmo objetivo.

O vice-governador está à frente do Grupo de Trabalho (GT) responsável pela ampla reforma e modernização do Serra Dourada, incluindo Goiânia Arena e adjacências. A intenção é transformar o espaço goiano num local multiuso. Três grupos empresariais foram habilitados a fazer os estudos para a completa revitalização e transformação do Estádio em um Distrito de Esporte e Entretenimento.

Segundo Vilela, as empresas que estão desenvolvendo as propostas de modernização para o Serra Dourada já informaram que estão com os projetos adiantados. É o caso da BRB Arena, responsável pelo Mané Garrincha. “Vão cumprir o prazo de entrega do estudo e nos deixou bastante entusiasmados. Tenho certeza de que, em razão de estarem já fazendo uma operação semelhante vai facilitar bastante”, afirmou. O prazo final para o recebimento dos projetos é dezembro deste ano.

Para o presidente da Goiás Parcerias, Diego Soares, o processo público-privado tem contribuído para o Estado optar pelas melhores soluções para o complexo do Serra Dourada. “A visita ao Mané Garrincha nos ajuda a ter uma visão mais ampla do que pode ser feito em Goiás, não somente pela estrutura física, mas também pelas soluções de entretenimento, esporte, mobilidade e desenvolvimento econômico regional”, pontuou.

O presidente da empresa Arena BRB, Richard Dubois, afirmou que a visita é uma oportunidade para mostrar os resultados de eventos esportivos, musicais e de lazer realizados no complexo brasiliense. Neste ano, o estádio recebeu grandes shows, como Roger Waters, Red Hot Chili Peppers e Paul McCartney, com até 65 mil pessoas em apenas uma noite, e a Super Copa, com 67 mil espectadores na partida de Flamengo e Palmeiras.

Com a revitalização do Estádio Serra Dourada, o Governo de Goiás espera que os projetos contemplem a instalação de um complexo gastronômico e de lazer no local, com restaurantes, lojas e serviços para quem vai assistir aos jogos e shows.

O estádio será modernizado por meio de parceria com empresas privadas. As Secretarias de Esporte e Lazer (Seel), Administração (Sead), Geral de Governo (SGG), a Goiás Parcerias e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) integram o planejamento.