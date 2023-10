Ex-prefeito de Santo Antônio do Descoberto é condenado por improbidade

Em ação movida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), o ex-prefeito de Santo Antônio do Descoberto Itamar Lemes do Prado foi condenado por improbidade administrativa, em razão da concessão ilegal de aumento de remuneração a determinadas pessoas ocupantes de algumas categorias do quadro funcional da prefeitura.

Conforme apontado no processo pela promotora de justiça Ana Carolina Portelinha Falconi Aires, com essa conduta, o ex-gestor violou os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade, tendo sido, inclusive, sido multado pelo Tribunal de Contas dos Municípios pelos atos de improbidade.

Agora, o ex-prefeito foi sentenciado pela juíza da comarca, Patrícia de Morais Costa Velasco, a ressarcir integralmente o dano causado, em valor ainda a ser fixado, e a pagar multa civil no mesmo valor. Itamar Lemes do Prado também teve seus direitos políticos suspensos por nove anos e está proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por oito anos. Cabe recurso da decisão.