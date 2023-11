Fórum Legislativo realiza entrega do passaporte do turismo goiano

Em uma iniciativa inédita, a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, liderada pelo deputado Coronel Adailton, lançará o Passaporte do Turismo Goiano. O lançamento ocorrerá nesta quarta-feira, 22, das 8h às 13h, durante o 4º Fórum Legislativo de Turismo, que será realizado no plenário da Assembleia Legislativa.

O evento, intitulado “A Força das Parcerias nas Entregas do Turismo Goiano”, contará com a presença de uma variedade de instituições, incluindo órgãos públicos e privados, empresários do setor turístico e profissionais da cadeia de serviços. O Fórum tem como objetivo principal apresentar um balanço das atividades realizadas em 2023, fruto da colaboração entre a Comissão de Turismo, Goiás Turismo, Sebrae, CETUR e as Regiões Turísticas que compõem o Mapa do Turismo Goiano.

O Passaporte do Turismo Goiano, que será entregue durante o evento, é um documento ilustrado com fotos dos pontos turísticos de onze regiões que abrangem os 95 municípios do Mapa do Turismo Goiano. O documento, que segue o modelo padrão de um passaporte, oferece espaços para anotações sobre as visitas, incluindo informações e assinatura do visitante.

O deputado Coronel Adailton enfatiza que a iniciativa tem como objetivo incentivar os viajantes a explorar, valorizar e promover os pontos turísticos de Goiás. “Registrar suas viagens ajuda no planejamento das futuras, permitindo um conhecimento mais aprofundado da diversidade de atrativos que nosso estado oferece”, destaca o deputado.

Os portadores do passaporte serão orientados a consultar a Comissão de Turismo sempre que necessitarem de uma nova edição. As informações sobre as visitações registradas serão utilizadas para gerar dados estatísticos, orientando novas ações de promoção do turismo em Goiás. A iniciativa visa fortalecer o setor, contribuir parcerias e contribuir para o crescimento sustentável do turismo no estado.