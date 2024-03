Goiás avança em acordo de concessão do Aeroporto de Cargas de Anápolis para Infraero

O processo de federalização do Aeroporto de Cargas de Anápolis avança com o atendimento das demandas estabelecidas pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Em reunião realizada nesta terça-feira (05/03), o vice-governador Daniel Vilela, representando o governador Ronaldo Caiado, comunicou que todas as exigências foram atendidas pelo Governo de Goiás. Uma das principais demandas era o envio completo da documentação necessária para o acordo de concessão à Infraero.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assegurou o compromisso de criar uma força-tarefa para agilizar as articulações entre a Infraero e o governo goiano, visando tornar o Aeroporto de Cargas de Anápolis um centro de distribuição logística de grande relevância.

Daniel Vilela ressaltou a importância estratégica do aeroporto, destacando a proximidade com o Porto Seco de Anápolis, o polo farmacêutico local, a Ferrovia Norte-Sul e a Plataforma Multimodal. A audiência contou com a presença do secretário de Estado de Relações Institucionais, Lucas Vergílio, o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Lucas Vissotto, e o deputado federal Rubens Otoni, que defenderam a operação em favor da Infraero.

Os próximos passos envolvem acertos relacionados aos investimentos da União no aeroporto, com o Governo de Goiás buscando um montante de R$ 500 milhões, incluindo a construção de um terminal de passageiros. Além disso, discutiu-se a possibilidade de a Infraero assumir outros aeroportos em Goiás, seguindo o Plano Aeroviário Nacional, que prevê a federalização de aeroportos como os de Alto Paraíso de Goiás, São Miguel do Araguaia e Luziânia.