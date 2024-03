Goiás investe R$ 69 milhões em avançado sistema de monitoramento penal

O Governador Ronaldo Caiado anunciou nesta quarta-feira, 06, o investimento de R$ 69 milhões na modernização do Sistema de Monitoração Eletrônica (Sime) em Goiás. A nova sede, apresentada pelo diretor-geral de Polícia Penal, Josimar Pires, conta com tecnologia de ponta e fortalece a vigilância à distância de indivíduos sob medidas cautelares ou condenados, reforçando a segurança da população goiana.

Localizada no Setor Oeste, em Goiânia, a Sime agora opera 24 horas por dia, utilizando um vídeo wall e aparelhos modernos para proporcionar aos policiais penais uma visão em tempo real e alta resolução das ocorrências e localização dos custodiados. Além disso, a seção é responsável pela distribuição de botões do pânico e tornozeleiras eletrônicas, contribuindo para a fiscalização dos regimes penais.

O diretor-geral Josimar Pires destacou a eficiência do sistema na redução da criminalidade, especialmente nos regimes semiaberto e aberto. O investimento estadual abrange não apenas a nova sede, mas também o aluguel dos equipamentos de monitoração eletrônica.

Destacando a importância do novo sistema, o governador Caiado ressaltou que esse investimento resultará em maior segurança para as vítimas e os policiais, constituindo mais um passo concreto nas ações bem-sucedidas na área de segurança pública em Goiás.

A Sime não apenas realiza o monitoramento eletrônico, mas também desempenha um papel crucial na entrega de botões do pânico a vítimas de violência doméstica e na instalação de tornozeleiras eletrônicas conforme as medidas judiciais. Goiás agora é o quarto estado em monitoração eletrônica no país, com previsão de expansão para 10.000 tornozeleiras e 625 botões do pânico, conforme o secretário de Segurança Pública de Goiás, Renato Brum.