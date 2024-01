Goiás receberá a primeira rodovia de concreto do Centro-Oeste

Goiás está se preparando para ser pioneiro no Centro-Oeste com a implementação de uma rodovia em pavimento rígido, uma infraestrutura viária que está entre as mais avançadas globalmente. A área urbana da GO-210, localizada em Rio Verde, será totalmente reformada e duplicada, utilizando concreto em ambos os sentidos. Esta técnica de pavimentação, com durabilidade superior a 20 anos, é amplamente utilizada em países como Estados Unidos, nações europeias e China.

A expansão e melhoria da infraestrutura viária irão assegurar um tráfego seguro e eficiente para o transporte de cargas pesadas em uma região estratégica do estado, conhecida nacionalmente pela alta produtividade de grãos. Além disso, a rodovia em pavimento rígido proporcionará economia de recursos públicos, tanto na fase de construção quanto na manutenção. Este projeto é um passo significativo para o avanço da infraestrutura de transporte no Brasil.

Padrão internacional

A execução é de responsabilidade da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), com investimento superior a R$ 60 milhões do Fundeinfra. A empresa contratada iniciará a mobilização, com a implantação de canteiro e contratação de trabalhadores. Posteriormente, serão iniciados o levantamento topográfico e os serviços de limpeza, implantação de dispositivos de drenagem e obras de terraplanagem, seguindo os padrões internacionais.

O material asfáltico pré-existente na composição da nova pista será aproveitado com o uso de placas de concreto de Cimento Portland (PCS), capazes de suportar o tráfego intenso de veículos pesados. Além disso, o pavimento possui maior atrito com os pneus, favorecendo ações de frenagem.

O primeiro trecho a receber o pavimento rígido terá 6,5 quilômetros. O Governo de Goiás vai adotar o modelo de pavimentação em outras regiões do estado.