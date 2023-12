Goinfra Publica edital para duplicação da GO-139, entre Piracanjuba e Caldas Novas

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) anunciou nesta sexta-feira, 29, a publicação do edital de licitação para a duplicação da GO-139, trecho entre Piracanjuba e Caldas Novas. Com aproximadamente 40 quilômetros, a obra inclui serviços de reabilitação, adequação de pavimento, passarelas e galerias de águas pluviais. O projeto visa impulsionar o desenvolvimento socioeconômico regional, facilitar o escoamento de produções agroindustriais e oferecer mais segurança e conforto a turistas e usuários.

Concorrência pelo menor preço e abertura marcada para 2 de fevereiro

A concorrência, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, ocorrerá com a abertura do processo em 2 de fevereiro às 9h. Interessados podem acessar o edital e anexos no site da Goinfra (http://sgl.goinfra.go.gov.br/portal_licitacao/) e entregar a documentação presencialmente na agência.

Desenvolvimento contínuo na região Sul

Além dessa iniciativa, a região Sul do estado já se beneficia das obras em andamento na GO-213, ligando Caldas Novas a Morrinhos. Ao todo, serão cerca de 100 quilômetros de vias duplicadas, fortalecendo a economia local, integrando municípios e proporcionando viagens mais seguras e confortáveis. A Goinfra reforça seu compromisso com o progresso da região ao divulgar mais de 25 editais de licitação somente neste dezembro de 2023, abrangendo diversas melhorias em infraestrutura rodoviária.