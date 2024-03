Gomide lidera nas intenções de voto em Anápolis

A pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Voga Brasil e divulgada pela Rádio São Francisco nesta segunda-feira (04) revelou os candidatos a prefeito de Anápolis com maiores índices de rejeição. No topo desse ranking encontra-se Antônio Gomide (PT), apontado como favorito na corrida eleitoral, com 20,97% de desaprovação por parte dos eleitores.

Em segundo lugar de rejeição está o historiador e ex-prefeito da cidade, Pedro Sahium (PDT), com 8,57% de desaprovação, seguido por Márcio Corrêa (MDB) em terceiro lugar, com 7,39%.

A pesquisa, que ouviu 1.000 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 27 de fevereiro e 02 de março, estratificados por sexo, faixa etária, grau de escolaridade, nível econômico e posição geográfica, revela também que os demais candidatos apresentam índices menores de rejeição. Márcio Cândido (PSD) obteve 6,79% de desaprovação, seguido por Amilton Filho (MDB) com 5,77%, Hélio Lopes (PSDB) com 4,75%, Leandro Ribeiro (PP) e Léo Batista (DC) com 4,58% cada.

O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número GO-04045/2024, possui um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 3% para mais ou para menos.