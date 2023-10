O deputado federal Gustavo Gayer (PL) anunciou sua pré-candidatura a prefeito de Goiânia pelo PL, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito na sexta-feira, 27, durante a visita de Bolsonaro à capital goiana. Gayer disse que sua decisão está quase 100% confirmada e que vai disputar a eleição com um projeto de mudança para a cidade. Bolsonaro não chegou a confirmou o apoio ao professor Alcides, em Aparecida de Goiânia.