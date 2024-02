Gustavo Mendanha filia-se, novamente, ao MDB

O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, assinou a ficha de filiação para retornar ao MDB na manhã desta terça-feira (20/02), em Brasília. O ato contou com a presença dos presidentes dos diretórios nacional e estadual do partido, o deputado federal Baleia Rossi (SP) e o vice-governador Daniel Vilela, além da deputada federal Marussa Boldrin (MDB). Desde o início de sua vida pública, Mendanha foi filiado ao MDB. Em 2022 se filiou ao Patriota, atual PRD, quando concorreu ao governo de Goiás.

A decisão de retornar ao MDB foi anunciada em maio deste ano ao lado do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e de Daniel Vilela. Para o ato de filiação era aguardada apenas uma agenda com presidente nacional do partido. Nos últimos dias, Gustavo Mendanha já havia manifestado a possibilidade de ir a Brasília para assinar a ficha.

Gustavo é filho do ex-deputado Léo Mendanha, emedebista histórico, e sempre teve uma relação forte com o partido, pelo qual foi eleito vereador e duas vezes prefeito de Aparecida. “Estou muito feliz de voltar ao partido do meu pai e do meu mentor Maguito (Vilela, ex-governador), principalmente, estando ao lado do Daniel em uma forte aliança com o governador. Estou disposto a cumprir a missão dada pelo partido. Celebro esse casamento com uma grande festa em meu coração”, diz Mendanha.

O convite para o retorno partiu de Daniel Vilela ressaltando a importância do ex-prefeito para a consolidação de um projeto em comum para Aparecida, Goiânia e outros municípios do Estado. “Hoje é um dia de felicidade para o MDB goiano, que volta a contar com a presença de um político que possui o bom diálogo necessário na política”, comemorou Daniel Vilela.