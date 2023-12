Liquidação da Comdata em Goiânia garantida com crédito de R$ 20 milhões

Após 12 anos de um prolongado processo de liquidação, a Companhia de Processamento de Dados do Município (Comdata) em Goiânia está prestes a encerrar suas atividades até 2024. O impulso para essa conclusão vem de um acordo de encontro de contas entre o Governo de Goiás e a Comdata, que possibilitará o recebimento de um crédito de R$ 20 milhões.

O acordo, formalizado no primeiro semestre deste ano, já resultou no repasse inicial de R$ 6,6 milhões para a Prefeitura de Goiânia. Esse montante será utilizado proporcionalmente para quitar parte das dívidas da Comdata, enquanto o restante está programado para ingressar nos cofres municipais durante o ano de 2024.

O compromisso com a transparência e eficiência no processo de liquidação foi destacado pela gestão municipal, com o prefeito Rogério enfatizando a busca por otimizar recursos e garantir a continuidade dos serviços essenciais à população goianiense.

A dívida total da Comdata, estimada em R$ 10 milhões, abrange acordos com diversos credores, incluindo a empresa Minascom, sediada em Palmas (TO), e valores relacionados a processos judiciais já transitados em julgado. O encontro de contas com o Governo de Goiás visa não apenas resolver as pendências da Comdata, mas também de outras companhias em processo de liquidação, como a Prodago.

José Carlos Issy, procurador-geral do Município, ressalta que o acordo reforça o compromisso com a responsabilidade fiscal, buscando solucionar pendências acumuladas ao longo dos últimos 12 anos. Além da Comdata, a gestão municipal seguirá os mesmos moldes no processo de liquidação de outras empresas públicas, como a Companhia de Obras e Habitação (Comob) e a Companhia de Pavimentação de Goiânia (Compav).

A Comdata, uma sociedade de economia mista, teve sua dissolução autorizada em 2011, e a liquidação visa resolver dívidas trabalhistas e fiscais. O passivo estimado de R$ 43.6 milhões será zerado com o crédito do encontro de contas, sem impactar o orçamento municipal.

A gestão municipal pretende concluir a liquidação não apenas da Comdata, mas também de outras empresas municipais, até o final de 2024. O acordo com o Governo de Goiás representa um passo significativo nesse processo.