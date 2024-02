Luiz Marinho participa de audiência pública na Alego nesta quarta-feira

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, cumpre agenda nesta quarta-feira, 28, em Goiás, quando visita à fábrica da Hyundai, em Anápolis, pela manhã. Às 10h, concede entrevista coletiva à imprensa no Aeroporto de Goiânia e se reúne, às 11h, com servidores do MTE. Em seguida, participa de almoço na Federação das Indústrias do estado de Goiás (Fieg) com industriais e representantes da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO).

Às 14h, na Assembleia Legislativa, o ministro participa de Audiência Pública para comentar sobre as ações do ministério durante o ano de 2023, como o combate ao trabalho análogo à escravidão no estado. Ainda na Assembleia, às 16h, Luiz Marinho se reúne com servidores públicos federais, centrais sindicais e representantes de movimentos locais.